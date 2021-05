Speciale difesa: Regno Unito-Italia, ambasciatrice Morris, per Roma ruolo speciale nell'Integrated review

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’Integrated review, il documento presentato dal primo ministro britannico Boris Johnson che delinea il nuovo posizionamento geopolitico del Regno Unito da qui al 2030, l’Italia ricopre un ruolo del tutto speciale. Lo ha detto l’ambasciatrice britannica in Italia, Jill Morris, durante un’audizione informale alla Commissione affari esteri della Camera dei deputati sulle priorità della presidenza italiana del G20. “Il Regno Unito resterà un partner europeo attivo e affidabile, con una prospettiva globale, che mantiene un legame speciale con gli Stati Uniti nell'ambito dell'impegno volto ad affrontare la sfida cinese e a investire maggiormente nell'area dell'Indo-Pacifico, da dove alcuni partner di primo piano come India, Corea del Sud e Australia prenderanno parte al prossimo summit del G7 in Cornovaglia”, ha detto l’ambasciatrice, secondo cui l’impegno di Londra per garantire “la sicurezza in Europa resta incondizionato. Le insidie, anche in materia di cyber-security, sono aumentate significativamente negli ultimi anni, ed è per questo che il governo ha annunciato nuovi importanti stanziamenti, fino a 24 miliardi di sterline e al 2,2 per cento del nostro Pil entro il 2027, per incrementare le nostre capacità di difesa in risposta a tali minacce”. (Res)