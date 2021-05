Sanità: firmato accordo Figc-Bambino Gesù per realizzazione nuovo centro a Passoscuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione italiana giuoco calcio Gabriele Gravina e la presidente dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù Mariella Enoc hanno firmato oggi, nella sede della Federcalcio a Roma, un accordo di collaborazione per proseguire nell'opera di sensibilizzazione a sostegno delle attività promosse dall'Ospedale per le attività di raccolta fondi finalizzate alla realizzazione del nuovo Centro residenziale per cure palliative pediatriche – hospice pediatrico – dell'Ospedale presso la sede di Passoscuro (Roma). La nuova struttura garantirà un servizio adeguato di accoglienza per il ricovero temporaneo di pazienti pediatrici (neonati, bambini e adolescenti) affetti da malattie progressive in fase avanzata. (segue) (Com)