Sanità: firmato accordo Figc-Bambino Gesù per realizzazione nuovo centro a Passoscuro (2)

"Abbiamo deciso di supportare le attività dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù perché ne condividiamo valori e professionalità, ma soprattutto ne riconosciamo il valore per l'opera che presta verso i più deboli e i più indifesi", dichiara il presidente della Figc Gabriele Gravina. "Credo nei progetti a lunga scadenza, perché solo così si può lasciare un'impronta duratura, realizzando progetti di grande impatto. La nostra è una partnership che trova sempre nuova linfa, nuovi canali di comunicazione e si rinnova in maniera naturale come avviene per la firma su questo protocollo".