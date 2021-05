Russia: "Meduza" riconosciuto agente straniero su istanza ex membro Commissione monitoraggio pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istanza che ha portato al riconoscimento come agente straniero del portale informativo "Meduza" è stata presentata al garante per le comunicazioni russo, il Roskomnadzor, da un ex membro della Commissione di monitoraggio pubblico di Mosca, Aleksandr Ionov. È quanto riferito in giornata da alcuni attivisti per i diritti umani. Successivamente Ionov ha chiarito, in un commento rilasciato a "Rbk", che l'istanza è stata presentata sulla base dei ripetuti finanziamenti dall'estero al portale, la quale non ha provveduto a denunciarne l'entità alle autorità competenti. "Meduza ha ricevuto attivamente sussidi e sovvenzioni da soggetti stranieri, ma non ha dichiarato in alcun modo la sua dipendenza dagli investimenti stranieri e non ha presentato alcuna domanda per registrarsi come agente straniero presso il ministero della Giustizia", ha dichiarato Ionov. Ai sensi della legislazione vigente in Russia, sono riconosciuti come agenti stranieri non solo le organizzazioni senza scopo di lucro finanziate dall'estero, che operano nel settore politico e sociale, ma anche i media e i singoli collaboratori che dipendono da risorse messe a disposizione direttamente o indirettamente da altri governi. (Rum)