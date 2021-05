Imprese: Gubitosi (Tim), ben posizionati per penetrazione banda ultralarga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim si aspetta un incremento di tre milioni di linee a banda ultralarga nei prossimi anni, grazie agli stimoli alla domanda derivanti dalla pandemia e dai finanziamenti pubblici. Così l’amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, aprendo la conference call organizzata oggi per presentare i risultati al 31 marzo 2021 alla comunità finanziaria. “Siamo ben posizionati per quanto riguarda la penetrazione della banda ultralarga: ci avviciniamo al target di debito per il 2021, ferma restando l’attenzione nei confronti della generazione di cassa”, ha spiegato. (Ems)