Decreto Sostegni bis: bozza, ulteriori 150 milioni per misure a sostegno settore turismo

- Ulteriori 150 milioni di euro per misure urgenti a sostegno del settore turistico. Lo prevede una bozza del decreto Sostegni bis. Per il rilancio della attrattività turistica delle città d’arte, si legge inoltre nella bozza, è istituito nello stato di previsione del ministero del Turismo un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021, destinato all’erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall’Istat a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori si trovano siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell’anno 2020 rispetto al 2019, da destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d’arte.(Rin)