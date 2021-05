Covid: Fornaro (Leu), crisi non la paghino lavoratori, prorogare blocco licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi economica legata alla pandemia "ancora non ha fatto vedere il suo lato più grave, i licenziamenti, grazie alle misure messe in campo dai governi Conte e Draghi. Occorrerà valutare bene se la proroga possa valere per tutti o solo per i settori maggiormente colpiti. Come occorrerà valutare il prolungamento della cassa Covid. Nel momento in cui il nostro Paese riapre le attività economiche grazie alla campagna vaccinale e si immagina una Italia nuova, più giusta, più verde e più digitale con i fondi del Recovery fund la crisi non la possono pagare i lavoratori e le lavoratrici. Il presidente Draghi e il ministro del Lavoro Orlando incontrino subito i sindacati, la scadenza del blocco è dietro l'angolo". Lo afferma in una nota il capogruppo di Liberi e uguali a Montecitorio, Federico Fornaro.(Com)