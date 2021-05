Russia: Cremlino, Putin prenderà parte a riunione Consiglio supremo Unione eurasiatica il 21 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 21 maggio, il presidente russo, Vladimir Putin, prenderà parte in videoconferenza a una riunione del Consiglio supremo dell'Unione economica eurasiatica (Uee). Lo ha annunciato il Cremlino. "Saranno presi in considerazione aspetti di attualità delle attività dell'Unione economica eurasiatica, compresa la lotta congiunta alla diffusione del coronavirus e il superamento delle sue conseguenze nella sfera socio-economica", ha precisato il Cremlino in una nota. Le riunioni del Consiglio supremo, il principale organo di governo della Uee, che comprende i leader degli Stati membri dell'Unione, si tengono almeno una volta all'anno.(Rum)