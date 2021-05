Giustizia: Salvini, dal 1 luglio in piazza con Partito radicale per raccolta firme su referendum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal 1 luglio saremo nelle piazze italiane insieme agli amici del Partito radicale per la raccolta delle firme su almeno cinque quesiti referendari sulla giustizia per evitare altri casi Palamara, per la separazione delle carriere, per la riforma del Consiglio superiore della magistratura (Csm) e della custodia cautelare". Lo ha annunciato il leader della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa alla Camera per la presentazione delle proposte del partito al tavolo della riforma fiscale. (Rin)