Roma 2021: Lupo (M5s), sito programma partecipato primo passo importante per futuro M5s

- "Con l'inaugurazione e la messa on-line del nuovo sito, roma5stelle.it, per la costruzione partecipata del programma elettorale di Roma Capitale, il MoVimento 5 Stelle fa un passo importante per il proprio futuro e per quello della comunità che rappresenta". Così in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle Giulia Lupo. "Oggi abbiamo dato il via - aggiunge - ad un percorso che era stato interrotto per cause esterne, ma che aveva la necessità e l'urgenza di essere avviato in vista dell' importantissimo appuntamento che la città di Roma avrà con le prossime elezioni per il Campidoglio. Grazie all'impegno ed al coordinamento con il Movimento 5 stelle romano oggi lanciamo il sito dedicato al programma partecipato per Roma, mentre lunedì 24 maggio partirà il primo tavolo inclusivo attraverso un sito di facile utilizzo, chiaro, sicuro e protetto. Auguriamo buon lavoro a tutti coloro che seguiranno questo percorso insieme a noi, percorso che contiamo di concretizzare in tutti i territori nazionali. Come portavoce eletti a Roma siamo orgogliosi di poter essere i primi a dare un taglio col passato continuando ad avere come faro la partecipazione attiva dei cittadini e il coinvolgimento del territorio per contribuire a dare continuità e visione al Movimento 5 Stelle, e soprattutto supportando il grande lavoro svolto dalla nostra Virginia Raggi e dalla sua squadra".(Com)