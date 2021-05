Turismo: M5s, agriturismi rimangano di competenza Mipaaf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agriturismi sono "l'emblema della multifunzionalità cui l'impresa agricola mira da tempo, sin dalla legge di Orientamento che in questi giorni ha celebrato il ventennale. Questa attività ricettiva e ristorativa ha permesso a tantissimi giovani, ma soprattutto alle donne, di avvicinarsi all'agricoltura e, pertanto, apprendiamo con stupore e preoccupazione la volontà del neo-ministero del Turismo di prendere sotto la propria competenza il comparto agrituristico. Un'operazione di cui non si comprendono le finalità a vantaggio del settore e degli imprenditori, i quali ovviamente dovranno avere voce in capitolo nelle strategie politiche del neo ministero ma che non possono vedersi snaturare la propria natura agricola. Ci auguriamo che il Consiglio dei ministri emani una norma che escluda questa possibilità. Nel caso, interverremo dal Parlamento in sede di conversione". Lo dichiarano in una nota le deputate e i deputati M5s della commissione Agricoltura in merito al 'Regolamento di organizzazione del ministero del Turismo, degli uffici di diretta collaborazione e dell'organismo indipendente di valutazione della performance' ora al vaglio del Consiglio dei ministri. (Com)