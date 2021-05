© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: proteste antigovernative, cade anche la riforma al sistema sanitario - Il parlamento della Colombia ha deciso l'archiviazione del progetto di riforma al sistema sanitario, una delle leggi finite al centro delle proteste antigovernative in atto da oltre venti giorni. Il testo, che era stato depositato dal partito conservatore Cambio radical (Cr), è stato archiviato mercoledì grazie al voto espresso in parallelo dalle commissioni Salute di Camera e Senato. La notizia è stata accolta con soddisfazione dai manifestanti scesi ieri in piazza per la quarta giornata di proteste sincronizzate in tutto il paese. La legge, presentata come strumento per rendere più efficiente il sistema di assistenza sanitaria nel paese, era criticata per il maggior peso dato agli enti di previdenza privata, soprattutto a fronte delle difficoltà create alle classi meno abbienti dall'emergenza pandemica. (segue) (Res)