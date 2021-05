I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guatemala: scontri tra bande rivali in carcere, almeno sette prigionieri decapitati - Almeno sette prigionieri sono stati decapitati mercoledì nel corso di una sommossa scoppiata nel carcere "Granja modelo de rehabilitacion Cantel", in Guatemala. Gli scontri, riferisce la stampa locale, si sono prodotti alle 14 circa in una struttura che ospita oltre 2.250 prigionieri. Mentre sulla rete sono iniziate ad apparire immagini di corpi dei detenuti deturpati, le forze di sicurezza locali sono intervenute per prendere il controllo del penitenziario e avviare le indagini del caso. Gli scontri sarebbero frutto del confronto tra bande opposte, nate a seguito dell'uccisione di Anais del Carmen Gamboa, compagna di un potente boss locale. (segue) (Res)