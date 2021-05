I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guinea-Conakry: rilasciato il giornalista Diallo, era detenuto da tre mesi per offese al presidente Condé - È stato rilasciato in Guinea il giornalista Amadou Diouldé Diallo dopo quasi tre mesi di detenzione nel carcere di Conakry con l'accusa di aver insultato il presidente Alpha Condé. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rfi", il tribunale di Dixinn ha condannato il giornalista a pagare una multa pari a 420 euro a seguito della requisizione del procuratore Sidy Souleymane Ndiaye del tribunale di Dixinn, avvenuta il 13 aprile scorso. La sua detenzione è collegata a una dichiarazione rilasciata durante una trasmissione su un'emittente radiofonica locale in cui aveva affermato che l'unico progetto del presidente guineano è quello di "sterminare" la comunità fulani della Guinea. Il rilascio di Diallo arriva dopo una serie di azioni di mobilitazione per la sua liberazione. Diallo non è il primo giornalista ad essere arrestato in Guinea. Lo scorso 4 febbraio la giornalista sportiva Ibrahima Sadio Bah è stata condannata a sei mesi di carcere e al pagamento di una multa di 500 mila franchi guineani (circa 40 euro) per "diffamazione, insulti pubblici e denunce calunniose" contro il presidente Condé prima di essere rilasciato l'11 maggio dopo una serie di azioni di mobilitazione e dopo aver trascorso anche più di tre mesi in prigione. Dal 2013 la Guinea ha perso 24 posti nell'indice mondiale della libertà di stampa stilato dall'organizzazione non governativa Reporter senza frontiere (Rsf) e ora occupa il 110mo posto su un totale di 180 Paesi. (segue) (Res)