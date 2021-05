I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difesa: la Russia invia altri 600 istruttori militari in Repubblica Centrafricana - Il governo della Repubblica Centrafricana ha inviato una notifica al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in cui specifica la sua intenzione di mettere a disposizione delle Forze di difesa e di sicurezza (Faca) di Bangui 600 istruttori russi aggiuntivi. È quanto affermato in una lettera inviata al Consiglio dalla ministra della Difesa nazionale, Marie-Noelle Koyara, ripresa dall'emittente "Rfi" e dai media centrafricani. Nella missiva Koyara descrive in dettaglio l'impiego di questi 600 istruttori: 200 tra le file Forze armate centrafricane, 200 della gendarmeria nazionale e altri 200 della polizia. Questi istruttori, precisa il ministro nella sua lettera, hanno lo scopo di "sostenere il processo di riforma del settore della sicurezza" del Paese africano. I 600 istruttori andrebbero ad aggiungersi ai 535 già ufficialmente presenti sul territorio centrafricano, sebbene diverse fonti di sicurezza affermino che il numero di istruttori russi presenti a Bangui sia in realtà molto più alto(tra le 800 e le duemila unità). Una risoluzione del Consiglio delle Nazioni Unite in vigore dal dicembre 2013 limita le importazioni di armi nella Repubblica Centrafricana ma autorizza, previa notifica, la fornitura di assistenza, anche per attività di formazione operativa. (segue) (Res)