I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

Etiopia: ministero Esteri, "nessuna forza può interrompere" processo di riempimento Diga della rinascita - Nessuna forza potrà interrompere gli sforzi in corso per riempire la diga e il processo di riempimento e il funzionamento della Grande diga della rinascita etiope (Gerd). Lo ha annunciato il ministero degli Affari esteri di Addis Abeba in una nota, annunciando l'avvio di una fase di prova per la generazione di energia durante la prossima stagione delle piogge, in vista del secondo riempimento del bacino idrico. Ieri il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha rassicurato i suoi connazionali sul fatto che il secondo riempimento della diga da parte etiope non avrà un impatto negativo su di loro, poiché l'Egitto ha ancora il serbatoio della Diga di Assuan su cui contare. Siamo fiduciosi che il secondo riempimento della diga non danneggerà gli interessi egiziani", ha detto Shoukry in un'intervista all'emittente televisiva "Ten". Il capo della diplomazia del Cairo ha insistito sulla necessità che gli Stati Uniti intervengano sulla questione della Gerd, auspicando che la presidenza dell'Unione africana convochi tutte le parti per dare un'altra chance al processo negoziale, con un nuovo processo mediazione che preveda una partecipazione più efficace da parte degli osservatori internazionali.