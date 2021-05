© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: ministra spagnola Celaa, sbagliato alzare i toni con il Marocco per crisi a Ceuta - La Spagna non dovrebbe incolpare direttamente il governo marocchino per la crisi migratoria di Ceuta perché non sarebbe "intelligente" alzare i toni con un Paese vicino e partner con il quale si collabora "su molte questioni". Lo ha affermato la ministra dell'Istruzione spagnola, Isabel Celaa, nel corso di un'intervista radiofonica ad "Onda Cero", insistendo sull'importanza che attraverso la diplomazia "le acque ritornino al loro corso e si possano riprendere le relazioni che interessano entrambe le parti". In merito ai numerosi minori non accompagnati, la ministra ha rassicurato che tutti sono assistiti dai servizi sociali di Ceuta ed il loro interesse "prevarrà in ogni momento". A questo proposito Celaa ha evidenziato che ci sono molti genitori marocchini che reclamano i loro figli e, pertanto, ogni caso "sarà analizzato attentamente". (segue) (Res)