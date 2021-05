© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia: riprende il "processo Bygmalion" che vede imputato Sarkozy - Riprende oggi a Parigi il "processo Bygmalion" che vede alla sbarra l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy per le spese della campagna elettorale del elezioni presidenziali del 2012. L'udienza si aprirà alle 13:30 ma la presenza di Sarkozy non è sicura. Il processo, che dovrebbe durare un mese sarebbe dovuto cominciare a inizio marzo ma è stato rinviato a causa dei problemi di salute dell'avvocato Jerome Lavrilleux, tra gli imputati. Il processo riguarda un sistema di false fatture che sarebbe stato creato per nascondere le spese della campagna si Sarkozy. In questo modo l'allora candidato avrebbero superato la soglia massima di 22,5 milioni di euro. Il superamento di questa cifra prevede l'annullamento dei rimborsi pubblici previsti dalla legge. (segue) (Res)