- Spagna: fonti stampa, ministro Interno avvertì del "grave rischio" di accogliere leader Fronte Polisario - Il ministro dell'Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, si sarebbe opposto con fermezza all'intenzione della ministra degli Esteri, Arancha Gonzalez Laya, di accogliere nel Paese il leader del Fronte del Polisario, Brahim Gali. È quanto rivelato dal quotidiano "La Vanguardia" che ha consultato fonti governative. Tale opposizione sarebbe avvenuta nella consapevolezza della possibilità che potesse scatenarsi una crisi diplomatica con il Marocco. Grande-Marlaska, che da due anni gestiva le relazioni tra Madrid e Rabat in materia di immigrazione, avrebbe avvertito l'omologa del "grave errore" di far entrare in Spagna Gali, affetto da coronavirus, sotto falso nome per le conseguenze che poteva comportare. "Prima o poi il ricovero in ospedale sarebbe stato conosciuto, nonostante la falsa identità", ha spiegato una fonte del ministero dell'Interno. Brahim Gali era giunto a Saragozza il 18 aprile e il 22 dello stesso mese era già stato rivelato dai media marocchini che il leader del Fronte Polisario era a Logrono. È stato allora che il ministero degli Esteri ha addotto "ragioni umanitarie" per giustificare tale accoglienza: tali motivazioni, tuttavia, non sono state sufficienti per Rabat, che ha definito l'azione come "deplorevole" e ha chiamato l'ambasciatore spagnolo per chiedere spiegazioni. (segue) (Res)