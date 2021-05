© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grecia: pescherecci turchi entrano in acque territoriali a sud dell'isola di Gavdos - Dei pescherecci turchi sono entrati nelle acque territoriali della Grecia a sud dell'isola di Gavdos (Gozzo), al largo di Creta. Secondo quanto riferito dalla stampa di Atene, si tratta della prima volta che navi turche entrano nelle acque greche a occidente di Creta. L'incidente è stato gestito dalla Guardia costiera greca, sebbene anche la Marina militare fosse stata messa in allerta. Questo sviluppo è visto come una diretta violazione dei diritti della Grecia nella sua Zona economica esclusiva, riporta il quotidiano "Kathimerini", ma è anche pericoloso "perché tenta di mettere in discussione la sovranità in un'area in cui la Grecia ha una sovranità indiscutibile, poiché questa zona non è inclusa", nel memorandum d'intesa firmato dalla Turchia e dal Governo di unità nazionale libico (Gna) sulla delimitazione dei confini marittimi, che in ogni caso Atene non riconosce. La Turchia e l'allora governo di Tripoli guidato da Fayez al Sarraj hanno firmato un accordo di demarcazione marittima, insieme a un accordo di cooperazione militare, nel novembre del 2019. (Res)