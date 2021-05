I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma 2021: M5s, online da oggi nuovo strumento per programma partecipato per la Capitale - In vista delle prossime elezioni amministrative, "nel massimo coordinamento con tutto il Movimento cinque stelle romano, inauguriamo oggi uno strumento on line tutto nuovo, di proprietà del Movimento cinque stelle e gestito dal Movimento cinque stelle". Lo annunciano in una nota i senatori, i deputati e gli europarlamentari pentastellati eletti a Roma, e il capogruppo del Movimento cinque stelle (M5s) al Campidoglio, Giuliano Pacetti. "Come spesso accade, Roma ispira la rinascita", sottolineano gli esponenti pentastellati, che aggiungono: "Una novità che non fa altro che saldare il Movimento ai suoi principi fondanti: la condivisione delle idee e la democrazia partecipata, valori che restano al centro della nostra azione politica. Sarà una pagina dove verranno rese pubbliche le attività dei tavoli di lavoro, con l'obiettivo di scrivere insieme il programma elettorale per Roma Capitale, garantendo l'apertura e la possibilità di partecipare a tutti coloro che lo vorranno. Inclusione e coinvolgimento dei cittadini saranno i pilastri del programma che il Movimento cinque stelle mette al servizio dei cittadini romani". "Importante: la gestione dei dati farà capo direttamente ed esclusivamente al Movimento cinque stelle, con una spinta nuova e fresca. Vogliamo - concludono i parlamentari M5s - tutelare e valorizzare il lavoro di chi parteciperà attivamente alla costruzione di un programma condiviso per la collettività romana". (segue) (Rer)