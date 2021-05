Russia: Cremlino, Lavrov ha già riferito a Putin sui negoziati con Blinken

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha già riferito al presidente Vladimir Putin in merito al colloquio con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, avvenuto il 19 maggio a Reykjavik. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Il ministro degli Esteri riferisce immediatamente al presidente su tutti i contatti", ha dichiarato Peskov. Blinken e Lavrov hanno intrattenuto una discussione di oltre un'ora nella serata di ieri a margine di una ministeriale del Consiglio artico a Reykjavik, in Islanda. L'incontro - il primo faccia a faccia tra i due ministri dall'insediamento alla Casa Bianca del presidente Joe Biden - ha evidenziato la volontà dei due Paesi di ritrovare una dimensione propositiva delle relazioni bilaterali, nonostante le marcate divergenze prospettiche che oppongono Usa e Russia nel contesto degli affari globali. Blinken ha esordito affermando che "le nostre divergenze non sono un mistero", e ribadendo che Washington è decisa a rispondere a qualsiasi azione aggressiva da parte della Russia. Il segretario ha aggiunto però che la collaborazione tra i due Paesi e i loro leader renderebbe il mondo "più sicuro". Un segnale di distensione nei confronti di Mosca è giunto prima dell'incontro, con la decisione della Casa Bianca di rinunciare alle sanzioni contro le aziende che prendono parte al progetto del gasdotto Nord Stream 2. Lavrov ha fatto eco alle dichiarazioni del suo omologo, dichiarando che Stati Uniti e Russia "scontano serie divergenze", ma che devono trovare il modo di cooperare "negli ambiti nei quali i loro interessi coincidono". Blinken ha affermato che gli Stati Uniti vogliono "una relazione prevedibile e stabile con la Russia", ed ha citato tra i potenziali ambiti di cooperazione il contrasto alla pandemia, i mutamenti climatici, i programmi nucleari di Iran e Corea del Nord e la guerra in Afghanistan. (segue) (Rum)