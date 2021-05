Russia: Cremlino, Lavrov ha già riferito a Putin sui negoziati con Blinken (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Focus della conversazione, oltre alle relazioni bilaterali, anche diverse questioni prioritarie dell’agenda internazionale. "Abbiamo deciso di proseguire i nostri sforzi congiunti – che si stanno sviluppando con successo – sui conflitti regionali in cui Russia e Stati Uniti hanno interessi simili: per esempio la questione nucleare nella Penisola coreana, il rilancio del Piano d'azione globale congiunto (Jcpoa) sul programma nucleare iraniano e l’Afghanistan. Abbiamo discusso di come queste azioni comuni possano diventare più efficaci", ha detto Lavrov dopo l'incontro con Blinken a Reykjavik. (Rum)