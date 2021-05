© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, è atterrato ieri presso l'aeroporto di Bamako, in Mali. Nel corso dei due giorni di visita sono previsti incontri con le autorità della Repubblica del Mali e del Niger. Focus della visita, riferisce il ministero della Difesa in una nota, l’impegno futuro delle Forze armate italiane nel continente africano per contribuire alla stabilità della regione. (Com)