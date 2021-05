Brexit: burocrazia verso Ue costa 180 milioni all'anno all'e-commerce britannico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività di commercio online britanniche che interagiscono con l'Ue sarebbero di fronte a una spesa di 180 milioni di sterline all'anno (209 milioni di euro circa) a causa principalmente dell'introduzione da parte dell'Unione europea di una stringente aliquota Iva su tutte le vendite provenienti dall'esterno dell'Unione. Come riferisce il "Financial Times", le nuove regole entreranno in vigore a partire dal 1 luglio ed sono pensate per fermare una perdita di gettito da Iva stimata in circa 7 miliardi di euro all'anno, perdite dovute a frodi fiscali portate avanti da venditori online con base non nell'Unione europea, ma prevalentemente in Cina. Queste regole però si applicheranno anche ai venditori britannici e colpiranno prevalentemente le piccole e medie imprese, dato che non saranno più esenti dall'applicazione dell'Iva per vendite non superiori al valore di 22 euro. Oltre 26 mila piattaforme online pertanto, circa il 10 per cento dell'intero settore britannico, dovranno registrarsi per pagare l'Iva secondo le nuove regole europee, per un costo stimato di 8 mila euro ad azienda circa. Nel mese di gennaio, il Regno Unito ha imposto un simile regolamento in materia di Iva sulle compagnie europee. (Rel)