Vaccino: Sileri, seconda dose a 42 giorni è grandissima opportunità

- Per il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, "ritardare la seconda dose" del vaccino "è una grandissima opportunità, la scienza ci dice che almeno fino ai 42 giorni i risultati sono eccellenti. Questo - ha proseguito l'esponente dell'esecutivo - può aiutare anche ad organizzare meglio le proprie necessità per quanto riguarda le vacanze estive, considerando però che la necessità più importante è vaccinarsi. Vaccinazione in vacanza? Se si ha la potenzialità per poterlo fare è bene farlo, noi dobbiamo rendere la vaccinazione semplice". Intervenendo a Radio Cusano Campus, Sileri ha aggiunto: "Se al paesino x ti fanno la vaccinazione e ti danno il certificato ben venga, se sono in grado di farlo si faccia, l’importante però è che si proceda per fasce d’età: bisogna completare prima la vaccinazione per quella fascia di popolazione che rischia di più".(Com)