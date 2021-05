Turchia: Lega, da Ue ancora troppo poco coraggio, no a ingresso in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’Ue ancora troppo poco coraggio nei rapporti con la Turchia. Così gli europarlamentari della Lega Marco Zanni (presidente gruppo ID), Anna Cinzia Bonfrisco, Susanna Ceccardi, componenti della commissione Affari Esteri che spiegano: "A dispetto di toni più critici e sebbene il Parlamento Europeo parli di ‘relazioni ai minimi storici’ con Ankara, Bruxelles si dimostra ancora eccessivamente debole e arrendevole nei riguardi del regime turco. E sorprendentemente ancora si parla di processo di adesione all’Unione Europea, ipotesi - aggiungono - da scongiurare senza se e senza ma. Continuare a dare fiducia e risorse a un regime autoritario su temi come unione doganale e gestione dei migranti è un grave errore di valutazione da parte di Bruxelles". Secondo gli esponenti della Lega, "dopo il famigerato Sofagate e la figuraccia internazionale, l’Europa inizia lentamente a rendersi conto di quanto la Lega sostiene da sempre sulla Turchia e sui rischi dell’approccio troppo remissivo dell’Ue: questo è un segnale positivo, ma purtroppo ancora non abbastanza. L’Ue la smetta di farsi ricattare, dimostri coraggio e abbandoni la strategia dei compromessi, interrompendo i finanziamenti al dittatore e mettendo fine al processo di adesione: la Turchia non è e non sarà mai Europa”, concludono.(Com)