Polonia: Covid, per viceministra Sanità certificati verdi entro il 25 giugno

- Entro il 25 giugno la Polonia sarà connessa alla rete europea dei certificati verdi. Ne è convinta la viceministra della Sanità, Anna Golawska, che ha parlato all'agenzia di stampa "Pap". La Commissione europea ha presentato il progetto di certificato verde digitale, per rendere sicuri e liberi i viaggi dei cittadini Ue durante la pandemia, a metà marzo. Golawska reputa che sarà un codice QR disponibile mediante un'applicazione o in forma cartacea e non sarà una precondizione agli spostamenti entro il territorio dell'Unione europea ma un fattore che agevolerà tali spostamenti. "Il certificato, parlando in breve, conterrà informazioni sulla sicurezza del soggetto, ovvero se è vaccinato con uno dei preparati autorizzati in Europa contro il coronavirus, se è un guarito dal Covid-19 o se è fornito di test di esito negativo", ha spiegato la viceministra. Il codice non fornirà invece "informazioni mediche sul paziente", né tanto meno l'Ue pensa a un registro centralizzato dei dati. "Ogni Paese membro raccoglierà i dati nei propri sistemi informativi separati. Decifrare il codice sarà possibile con un'applicazione dedicata e lettori di codici QR che saranno a disposizione degli organi competenti", ha continuato Golawska. La Polonia ha dichiarato alla Commissione Ue che è pronta a testare il sistema, cosa che avverrà presumibilmente da domani o dal 25 maggio. Il sistema polacco dovrebbe essere pronto all'attivazione nel quadro del sistema europeo già da inizio giugno. "La data finale è il 25 giugno ma noi saremo pronti all'inizio del mese", ha detto la viceministra. (Vap)