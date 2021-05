Difesa: la Russia invia altri 600 istruttori militari in Repubblica Centrafricana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio giunge dopo che lo scorso 17 maggio la Russia ha consegnato un terzo carico di armi leggere alla Repubblica Centrafricana dopo aver informato le Nazioni Unite. "La Russia ha consegnato gratuitamente la terza spedizione di armi leggere alla Repubblica Centrafricana. Si tratta di armi leggere, ovvero armi automatiche, mitragliatrici, fucili di precisione, pistole, lanciarazzi, granate e munizioni, inclusi 5 mila AK-47 fucili d'assalto", ha annunciato in una nota l'ambasciatore russo a Bangui, Vladimir Titorenko, precisando che l'autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non è necessaria per effettuare un trasferimento di armi leggere, ma basta la semplice notifica. L'Onu ha imposto un embargo sulle armi alla Repubblica Centrafricana nel 2013 in seguito allo scoppio della guerra civile seguito al rovesciamento dell'allora presidente Francois Bozizé. La Russia, che guida dal 2018 un'offensiva diplomatica nell'ex colonia francese, ha ottenuto al Consiglio di sicurezza dell'Onu un allentamento dell'embargo nel mese di ottobre dopo quello che nel 2019 consentì la fornitura di armi di calibro inferiore a 14,5 mm. (segue) (Res)