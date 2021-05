Difesa: la Russia invia altri 600 istruttori militari in Repubblica Centrafricana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dicembre scorso una coalizione di gruppi armati fedeli all'ex presidente Bozizé ha cercato di interrompere le elezioni presidenziali - che poi si sono tenute ugualmente - e di rovesciare il presidente Faustin Archange Touadera, alleato di ferro di Mosca, ma è stata respinta dall'intervento dei circa 12 mila caschi blu della Missione delle Nazioni Unite nella Repubblica Centrafricana (Minusca), nonché di diverse centinaia di paramilitari russi e militari ruandesi accorsi in aiuto dell'esercito centrafricano. Touadera, al potere dal 2016, è stato poi rieletto per un secondo mandato. Dal 2018 istruttori militari russi addestrano le forze armate centrafricane e forniscono la guardia presidenziale a Touadera. Allo stesso tempo, il governo centrafricano ha concesso permessi minerari alle società russe considerate vicine ad Evgenij Prigozhin, uomo d'affari legato al presidente Vladimir Putin e sospettato di essere il principale finanziatore della compagnia paramilitare privata Wagner, la cui presenza nella Repubblica Centrafricana - sebbene non confermata direttamente da Mosca - è stata più volte denunciata dalle Nazioni Unite e da diversi gruppi di ricerca che hanno denunciato crimini diffusi commessi dai mercenari russi, tra cui esecuzioni extragiudiziali, stupri di gruppo e rapine. (segue) (Res)