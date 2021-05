Covid: Sileri, via mascherina all'aperto quando sarà vaccinato 50 per cento popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha sottolineato che "la mascherina, laddove la vaccinazione ha raggiunto almeno il 50 per cento della popolazione, all’aperto laddove non c’è assembramento può essere tolta. Non può essere fornita una data, semmai un numero: quando sarà raggiunto il 50 per cento della popolazione vaccinata con almeno una dose - ha proseguito l'esponente dell'esecutivo - si potrà fare come stanno facendo negli Usa". Intervenendo a Radio Cusano Campus, Sileri ha aggiunto: "Sarà inevitabile alla fine eliminare l’obbligo di mascherina all’aperto quando c’è assembramento, rimarrà l’obbligo al chiuso, ma fino a un certo punto, perché in un luogo in cui sono presenti tutte persone vaccinate è chiaro che in quel caso la mascherina potrai toglierla e metterla in tasca. Poi certo - ha concluso ancora Sileri -, se arrivasse una variante più cattiva è chiaro che dovremmo fare un passo indietro, ma ormai è acclarato che il rischio di contagio all’aperto è di gran lunga inferiore all’aperto". (Com)