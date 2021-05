Difesa: Regno Unito, governo considera apertura ruoli a civili presso Comando stategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico starebbe considerando l'apertura di ruoli classificati presso il Comando strategico delle Forze armate a civili. Come riporta il quotidiano "The Times", al momento tutti i dipendenti del Comando devono essere membri dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica militare. Leo Docherty, nuovo sottosegretario per il personale della difesa e i veterani, ha affermato infatti che le Forze armate devono "essere creative" per riguadagnare terreno rispetto ai propri avversari, i quali si sono evoluti con un ritmo incredibile. Secondo Docherty, il vantaggio sarebbe che i candidati non dovrebbero passare sotto gli stessi test di forma fisica necessari per unirsi alle Forze armate, o imparare le abilità necessarie per combattere sul campo di battaglia e potrebbero invece specializzarsi nei compiti a loro destinati. Il predecessore di Docherty, Johnny Mercer, si è dimesso lo scorso mese, accusando il governo di non voler portare avanti delle leggi che proteggessero da indagini le truppe che hanno servito in Irlanda del Nord. (Rel)