Viabilità: Anas, interventi su Ss10 Padana inferiore in provincia di Cremona e Mantova

- Programmati gli interventi di Anas per il risanamento delle pavimentazioni lungo le tratte di competenza. A partire da questa sera verranno avviati i lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali in tratti saltuari lungo la strada statale 10 " Padana Inferiore" tra le province di Cremona e Mantova. Per permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza - fa sapere Anas - a partire dalle ore 20 di questa sera, e fino alle 6 di domani, verrà istituito il senso unico alternato dal km 226,400 al km 241,500. I tratti interessati dalle chiusure non saranno di lunghezza superiore ai 600 metri. Il cantiere verrà sospeso nella notte di sabato 22 maggio. La fine delle lavorazioni è prevista il 26 maggio. (Com)