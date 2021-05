Spagna: ad aprile 39.161 nuovi contribuenti stranieri iscritti a Istituto previdenza sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aprile l'Istituto di previdenza sociale spagnolo ha registrato 39.161 nuovi iscritti stranieri, l'1,9 per cento in più rispetto al mese precedenti, portando il numero complessivo a 2.111.420. È quanto reso noto da un rapporto del ministero dell'Inclusione, della Sicurezza Sociale e della Migrazione di Madrid, dal quale emerge che questo tendenza positiva prosegue da tre mesi. Di tutti i lavoratori stranieri, 1.347.347 provengono da Paesi al di fuori dell'Unione europea (63,8 per cento) e il resto (764.073) da paesi Ue (36,2 per cento. I maggiori gruppi di contribuenti stranieri provengono dalla Romania (332.024), dal Marocco (275.293), dall'Italia (125.383) e dalla Cina (99.695). (Spm)