Tunisia: turismo, pandemia ha inciso sul reddito di oltre 750.000 famiglie

- La pandemia di Covid-19 ha colpito il reddito di oltre 750.000 famiglie in Tunisia. Lo ha detto il ministro del Turismo e dell'artigianato, Habib Ammarm durante una visita al villaggio berbero di Takrouna, nel governatorato di Sousse. L’esponente del governo tunisino ha detto che sono in corso “tutti gli sforzi per rilanciare il settore del turismo in Tunisia, nel rispetto del protocollo sanitario anti-Covid”. Attualmente più di 3.500 turisti stranieri soggiornano negli hotel tunisini, ha detto ancora Ammarm, citato dal quotidiano tunisino “L’Economiste Maghrebin”. In questo contesto, la Tunisia dovrebbe ricevere, entro la fine del mese, più di 80 voli stranieri e, secondo il ministro, il settore vivrà un “rilancio record” grazie anche l'evoluzione della campagna vaccinale nella maggior parte dei paesi di origine dei visitatori. Il capo del governo, Hichem Mechichi, ha recentemente sollecitato ad iscrivere il personale dei resort turistici nell'elenco prioritario dei cittadini da immunizzare. (Tut)