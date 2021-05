Repubblica Ceca: fonti stampa, presidente Zeman non ha letto in anticipo rapporto su Vrbetice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ceco, Milos Zeman, non ha letto in anticipo il rapporto sulle esplosioni di Vrbetice del 2014. Lo afferma il quotidiano "Denik N", che ha consultato cinque diverse fonti anonime che hanno conoscenza dei dettagli di quanto accaduto ad aprile al Castello di Praga, sede della presidenza ceca. Se le indiscrezioni sono corrette, Zeman ha detto il vero quando ha rivendicato di non aver appreso del rapporto fino al 17 aprile, ovvero quando è stato resto pubblico dal primo ministro, Andrej Babis, e dal vicepremier, Jan Hamacek. Le fonti di "Denik N" hanno però confermato anche che il rapporto del Servizio di informazione e sicurezza (Bis) era effettivamente arrivato alla presidenza il 7 aprile. Semplicemente a Zeman non era stato comunicato e non lo aveva letto. (segue) (Vap)