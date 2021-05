Repubblica Ceca: fonti stampa, presidente Zeman non ha letto in anticipo rapporto su Vrbetice (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia che il capo dello Stato avesse saputo del rapporto sulle esplosioni di Vrbetice del 2014 diversi giorni prima di quanto ammesso è emersa circa una settimana fa. Quando il primo ministro, Andrej Babis, e il ministro dell'Interno, Jan Hamacek, hanno rese note le conclusioni del controspionaggio sul presunto coinvolgimento dei Servizi militari russi (Gru) nelle esplosioni, il capo dello Stato è rimasto silenzioso. Ha infatti atteso oltre una settimana per intervenire, facendolo con un discorso soltanto il 25 aprile. In una successiva intervista all'emittente "Tv Prima", Zeman ha lasciato intendere di aver appreso della faccenda solo una settimana prima e si è mostrato evasivo dinanzi alle domande della presentatrice su quando esattamente abbia avuto per la prima volta notizia del rapporto su Vrbetice. Ha poi dichiarato di aver appreso della faccenda da Babis e Hamacek. (Vap)