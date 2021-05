Covid: Sileri, il peggio è alle nostre spalle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha rilevato: "La terza ondata iniziamo a vederla alle nostre spalle, la situazione sta andando molto meglio, il numero dei ricoveri scende in maniera drastica, fra un po’ avremo alcune Regioni bianche. Le vaccinazioni vanno avanti bene - ha continuato l'esponente dell'esecutivo -. Poi ovviamente ci sono problematiche come le varianti quindi le regole devono essere rispettate, tutto il 2021 lo vedremo impegnato così, nel mondo anche tutto il 2022 perché ci sono zone che sono molto indietro e dovremo immunizzare tutti per uscirne. Però, possiamo dire che il peggio è alle nostre spalle". Intervenendo a Radio Cusano Campus, Sileri ha proseguito: "Io da medico vedo ora un’agenda diversa. Il mio pensiero adesso va al cancro che deve essere diagnosticato, che deve essere curato, alla patologia benigna che ha dovuto aspettare un anno e mezzo e magari adesso è diventata più complessa. E’ qui che adesso dobbiamo mettere il nostro impegno. Contro il Covid abbiamo combattuto, resistito, abbiamo lasciato sul campo dei nostri concittadini ma anche salvati tantissimi, adesso - ha concluso Sileri - riprendiamo con forza anche tutto il resto, facciamo sentire che la sanità italiana c’è". (Com)