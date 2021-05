Migranti: ministra Difesa spagnola, Rabat ha ignorato qualsiasi regola del diritto internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco ha ignorato qualsiasi regola del diritto internazionale e la Spagna userà tutti i mezzi necessari per difendere la sua integrità territoriale che "non è negoziabile e non è in gioco". Lo ha dichiarato la ministra della Difesa, Margarita Robles, in un'intervista radiofonica a "Rne" nel commentare il ruolo di Rabat nella crisi alla frontiera con Ceuta che tra il 17 e 18 maggio ha portato nell'exclave spagnola in Nord Africa, all'arrivo di oltre 8 mila immigrati irregolari. Robles ha evidenziato che quella di Ceuta è stata una "aggressione non solo delle frontiere spagnole, ma dell'Unione europea". "Mi piacerebbe pensare che il Marocco rispetterà le regole minime del diritto internazionale e che avrà tratto le sue conclusioni", ha aggiunto Robles.(Spm)