Imprese: Eni pubblica il primo Sustainability-Linked Financing Framework al mondo nel settore di riferimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti e quattro i Kpi sono stati qualificati come rilevanti e significativi da Ve Per ognuno di questi Kpi, Eni ha definito dei Sustainability Performance Target (Spt) intermedi e di lunga durata che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Onu (Sdg), in particolare l'Sdg 7 “Energia pulita e accessibile” e l’Sdg 13 “Lotta contro il cambiamento climatico”. Questi target - prosegue la nota - sono perfettamente allineati al piano strategico di Eni e considerati ambiziosi da Ve in rapporto al settore. Eni includerà nei futuri contratti di finanziamento, dove possibile, un meccanismo che collegherà il costo del finanziamento al raggiungimento di uno o più dei target individuati. Per assicurare la trasparenza dei risultati di sostenibilità conseguiti da Eni nel tempo, l’andamento dei vari KPIs sarà pubblicato e verificato annualmente dal revisore contabile a tal fine incaricato o da altri soggetti terzi qualificati. Eni è fortemente impegnata a ricoprire un ruolo chiave nella sostenibilità e nel corso degli ultimi sette anni ha costruito un business model che mette la sostenibilità al centro di ogni attività aziendale, inclusa la strategia finanziaria, e ritiene che lo sviluppo e l’utilizzo degli strumenti finanziari sustainability-linked possa contribuire a promuovere il processo di transizione energetica verso un futuro low-carbon. Eni è membro fondatore della “Cfo Taskforce for the Sdgs” costituita dall’Un Global Compact che, a settembre dello scorso anno, ha pubblicato i “Cfo Principles on Integrated Sdg Investments and Finance” volti a guidare le imprese nell’allineare i propri impegni di sostenibilità con la strategia finanziaria, al fine di creare un mercato per investimenti e capitali a favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Onu che sia vasto, liquido ed efficiente. Per la strutturazione del Framework, Eni è stata sostenuta da Credit Agricole Cib, Goldman Sachs International e Unicredit. (Com)