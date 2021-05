Difesa: Croazia, oggi Consiglia nazionale discute acquisto aerei da combattimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Croazia Zoran Milanovic e il primo ministro Andrej Plenkovic hanno convocato per oggi una seduta del Consiglio di difesa nazionale. Secondo quanto riferisce l'emittente pubblica "Hrt", la seduta vedrà al centro le offerte per l'acquisto di aerei da caccia da parte del Paese e un'analisi del lavoro della commissione preposta alla selezione. Alla fine dell'anno scorso la commissione ha raccomandato al governo quale degli aerei offerti acquistare, ma la decisione è ancora tenuta segreta. La Svezia e gli Stati Uniti hanno offerto una fornitura di velivoli nuovi mentre la Francia e Israele hanno offerto degli aerei usati. I velivoli attualmente in uso presso l'aeronautica militare Croata (MiG-21) dovranno definitivamente ritirarsi nel 2024 dalle operazioni per limiti di età. Un acquisto concordato negli anni scorsi di aerei da combattimento israeliani F-16 Barak aveva trovato l'opposizione degli Stati Uniti. (Seb)