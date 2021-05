Germania: salgono a tre gli omicidi di Daenischenhagen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salgono a tre gli omicidi di Daenischenhagen, centro a circa 10 chilometri a nord-est di Kiel in Germania. Un terzo cadavere con ferite plurime d’arma da fuoco è stato rinvenuto in un’abitazione di Kiel, come riferisce la polizia della città. Si tratta di un familiare dell’autore degli omicidi. I corpi senza vita di un uomo e di una donna erano stati scoperti ieri, 19 maggio, in un appartamento di Daenischenhagen, con numerose ferite d’arma da fuoco. L’omicida si era poi spostato a Kiel, ricercato dalla polizia. La caccia all’uomo, con il dispiegamento di un ingente numero di agenti, si è conclusa senza esito. L’uomo si è costituito in tarda serata presso la polizia di Amburgo. (Geb)