Albania: leader opposizione Basha, Usa chiariscano decisione contro ex presidente Berisha

- Serve completa trasparenza da parte degli Stati Uniti per chiarire la decisione di vietare l'ingresso nel Paese all'ex presidente albanese Sali Berisha. E' quanto richiesto dal Lulzim Basha, leader del Partito democratico all'opposizione in Albania, commentando la decisione presa ieri dal Dipartimento di Stato di Washington. Basha ha difesa l'ex presidente Berisha sostenendo che è "indubbiamente" il leader politico albanese che ha contribuito maggiormente allo sviluppo democratico del Paese ed all'alleanza strategica con gli Stati Uniti. Quando Berisha è stato primo ministro dell'Albania, ha ricordato Basha, il Paese ha completato le riforme necessarie per l'adesione alla Nato. Secondo il leader del Partito democratico albanese, la decisione contro Berisha presa da Washington non rispetta i grandi risultati ottenuti dall'Albania sotto la sua leadership. (segue) (Alt)