Albania: leader opposizione Basha, Usa chiariscano decisione contro ex presidente Berisha (2)

- Soddisfazione per la decisione contro Berisha presa dagli Stati Uniti è stata espressa invece dal ministro dell'Interno albanese Fatmir Xhafaj. A suo modo di vedere, si tratta di un "chiaro segnale dell'esigenza vitale di consolidamento della democrazia e dello stato di diritto" in Albania. Xhafaj ha parlato di una "decisione giusta" che mette in luce l'esigenza di rafforzare la democrazia albanese. "Questo è un chiaro messaggio del nostro alleato strategico a sostegno della nuova giustizia indipendente. E' tempo di fare giustizia. Lotta frontale contro l'impunità della criminalità organizzata e corrotta. Ci sono gli Usa, c'è giustizia e c'è Dio", ha dichiarato il ministro dell'Interno albanese. (segue) (Alt)