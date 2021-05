Ambiente: Buconi (Federcaccia), bene proposta modifica art. 9 Costituzione, battuto l’animalismo estremista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente nazionale della Federazione italiana della caccia, Massimo Buconi, in una nota commenta la notizia dell’accordo tra le forze politiche sulla formulazione della proposta di modifica dell’articolo 9 della Costituzione: “Abbiamo accolto con interesse e apprezzamento la formulazione cui si è addivenuti in Senato per il testo di proposta di modifica dell’articolo 9 della Costituzione relativa all'ambiente e gli animali". "Dal richiamo a una generica ‘protezione’ aperta a ogni interpretazione e lettura ideologica, si è giustamente fatto esplicito richiamo alle leggi dello Stato che regolano la materia, di fatto già esistenti nel nostro ordinamento. Non - sottolinea Buconi - una vittoria dell’animalismo dunque, come qualcuno sta cercando di vendere in queste ore per interessi di parte, ma il giusto riconoscimento all’interno della nostra Carta dell’ambiente e della fauna, bene di tutti gli italiani al pari dei beni culturali e del paesaggio, che già l’articolo 9 della Costituzione prevede. Mi auguro - conclude il presidente della Federazione - che nel passaggio alle Camere per l’iter legislativo previsto, si possa giungere a una definizione ancora migliore, ma soprattutto che si faccia spazio nella politica e nella società la consapevolezza che tutelare significa gestire e non imbalsamare sotto una campana di vetro”. (Com)