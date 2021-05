Lavoro: Uilca, in meno di dieci anni sportelli bancari in calo del 26,8 per cento in Europa, in Italia -27,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La contrazione degli sportelli bancari è un fenomeno che, dal 2011 al 2019, ha colpito tutti i ventisette Paese dell’Unione europea, con una riduzione complessiva del 26,8 per cento, seppure in modo differente: in Spagna -40,1 per cento, in Germania -29,3 per cento, in Italia -27,4 per cento e in Francia -6,8 per cento. Lo rende noto l'Uilca. Nello stesso periodo, in Europa i dipendenti bancari sono diminuiti del 15,48 per cento, in Italia dell’11,42 per cento. I motivi sono molteplici ma due i fattori che hanno impattato maggiormente: le aggregazioni bancarie e la digitalizzazione. Dal 2015 al 2020 in Italia si è registrata una contrazione degli sportelli del 22,4 per cento. e i dipendenti hanno subito un calo del 9,1 per cento. (segue) (Com)