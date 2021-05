Lavoro: Uilca, in meno di dieci anni sportelli bancari in calo del 26,8 per cento in Europa, in Italia -27,4 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Agli sportelli bancari è sempre stato legato il destino dell’occupazione del settore", sottolinea Fulvio Furlan, segretario generale Uilca. "A questo evidente problema - prosegue - si aggiunge che la loro continua chiusura porta alla desertificazione bancaria di interi territori, con ricadute estremamente pesanti in termini sociali ed economici per la mancanza di intermediatori del credito, legali, affidabili e regolati. Il Sud Italia, ad esempio, pur avendo meno sportelli, ha registrato una contrazione quasi pari al Centro e al Nord, che ne hanno molti di più. In Italia si spenderanno 248 miliardi nei prossimi anni grazie al Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per modernizzare il Paese, migliorare le infrastrutture, anche digitali, e attuare la transizione energetica. Il sistema bancario deve affrontare questa sfida con lungimiranza, senza logiche speculative prive di prospettiva, legate alla riduzione dei costi per la chiusura di sedi e sportelli o a fusioni pensate solo con riferimento alle agevolazioni fiscali e al ritorno per gli azionisti”, conclude Furlan. (Com)