Camera: da Aula via libera a proposta rinvio esame mozioni su infrastrutture digitali efficienti

- Via libera da parte dell'Aula della Camera alla proposta di rinvio della maggioranza del seguito dell'esame della mozioni, tra cui quella di Fratelli d'Italia, in materia di infrastrutture digitali efficienti e sicure per la conservazione e l'utilizzo dei dati della Pubblica amministrazione. "Un atteggiamento irriguardoso nei confronti dell’unica forza politica di opposizione presente in Parlamento con un atto di arroganza politica abbastanza evidente - il commento del deputato di Fd'I e responsabile Telecomunicazioni del partito, Alessio Butti, che intervenendo nell'emiciclo si è poi rivolto alla maggioranza -. Se non siete capaci di trovare una sintesi efficace in termini di contenuti da contrapporre alla nostra mozione, abbiate almeno il coraggio politico di affrontare la discussione sulla mozione dell’opposizione, di votare a favore o contro - ha concluso Butti -, ma il dibattito in Parlamento è indispensabile". (Rin)