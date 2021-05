Giustizia: ministra Coesione territoriale Carfagna, i magistrati del Sud non temano la commissione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Però, a leggere il testo del decreto, il riferimento alle buone prassi adottate 'in altri territori' si presta a un'interpretazione come quella attribuita dai magistrati 'ribelli'. "La dottoressa Maria Rosaria Covelli (che si è insediata ieri come nuovo capo dell'ispettorato generale del ministero della Giustizia) ha ben chiarito: si intendono valorizzare, cito testualmente dal suo comunicato, 'le esperienze virtuose maturate in tutto il Paese, anche in numerose sedi del Meridione, mediante scambi orizzontali tra uffici giudiziari'". I magistrati del Sud lamentano di essere lasciati spesso soli contro le mafie. "Li ho sempre considerati degli eroi. Il loro lavoro è prezioso e deve essere sostenuto con forza soprattutto adesso, non solo per un motivo 'etico' ma anche pratico: dobbiamo tutelare le opere del Recovery Plan da ogni tentativo di infiltrazione e manomissione. Il Paese è alla vigilia di uno sforzo titanico per scongiurare una crisi post-pandemica minacciosa per milioni di cittadini, non possiamo permetterci un fallimento, tantomeno sul terreno della legalità", ha concluso Carfagna. (Res)