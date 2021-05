Migranti: commissaria Johansson, l'Italia non va lasciata sola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati però vanno al rilento e la sensazione è che fino alle elezioni in Germania di ottobre sarà impossibile chiudere il pacchetto. "Negli ultimi mesi - osserva la commissaria - siamo andati avanti piano perché a causa del Covid abbiamo avuto pochi incontri fisici con i ministri mentre un tema così divisivo va affrontato guardandosi negli occhi. A breve potremo riprendere a vederci di persona e andare avanti". Non sarà tuttavia possibile chiudere la riforma entro l'estate. "No, ci vorrà più tempo". Poi spiega come intende aiutare l'Italia ad affrontare un'estate che si preannuncia di vittime e sbarchi: "Sono in contatto con i governi per organizzare una rete di aiuti volontari, di ridistribuzione volontaria che possa aiutare l'Italia nei mesi estivi fino a quando non approveremo la riforma Ue". Il governo Italiano ha chiesto di firmare un nuovo accordo come quello siglato a La Valletta nel 2019 per rendere più strutturata questa forma di solidarietà volontaria. "Sto sondando quanta voglia ci sia tra i partner di impegnarsi. Penso che l'Italia riceverà un aiuto con la redistribuzione, ma al momento non posso dire di più. Non so ancora se procederemo con una seconda dichiarazione come quella di Malta o se useremo un meccanismo diverso. Intanto lavoriamo anche per bloccare le partenze", ha concluso Johansson. (Res)